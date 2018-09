Un laser game géant est organisé ce week-end sur la place du village.

Des tentes déchirées, des caravanes abandonnées, des sanitaires désaffectés, … Pas de doute, le camping de Solre-sur-Sambre a été victime d’une attaque de zombies ! Rassurez-vous, il s’agit bien évidemment d’un scénario fictif. Non pas celui d’un jeu vidéo mais bien celui du Laser Game organisé pour la troisième année consécutive sur la place du village, en face du Château-fort.

Après une première édition où le terrain de jeu était un camp militaire attaqué par des zombies puis une autre où la place s’était transformée en village du Far West, les organisateurs misent à nouveau sur le thème des zombies. « C’est quelque chose qui est très apprécié depuis quelques années, notamment grâce à la série The Walking Dead ou au jeu vidéo Fortnite », confie Nicolas Joncret, président du Comité des fêtes de Solre-sur-Sambre.

En plus de se jouer en extérieur, ce laser game a la particularité d’être éphémère puisqu’il ne sera possible d’y jouer que ce samedi et ce dimanche. « Nous construisons un terrain de jeu spécialement pour l’occasion. C’est vrai que ça nous prend énormément de temps mais le résultat sera à la hauteur des attentes. Les joueurs se retrouveront dans un vrai camping abandonné. »

Le point d’orgue du week-end sera sans aucun doute la nocturne de samedi. « Les zombies seront de sortie samedi soir », sourit Nicolas Joncret. « Les joueurs seront plongés dans une ambiance exceptionnelle. Car en plus du décor, nous misons sur la musique et les effets de lumière. Avis aux amateurs, il reste de la place mais les parties en nocturne partent évidemment beaucoup plus vite. »

Infos et inscriptions : www.lasergame-sss.com