Gros dégâts chez l’agriculteur Vandeput

La tornade qui a dévasté tout un quartier de Leval-Trahegnies a également fait escale à Leugnies, le village voisin. Avec des conséquences identiques. Sur la rue Ernest Mathy, au moins trois bâtiments ont été sérieusement endommagés, dont la ferme de Frédéric Vandeput. « Il était environ 1h30 du matin quand la tempête nous a frappés », explique l’agriculteur. « Cela faisait un boucan de tous les diables et, franchement, je n’ai pas voulu sortir tout de suite, de peur d’être heurté par un débris. Et puis, il y a eu un grand fracas quand la toiture de l’étable s’est envolée pour retomber une trentaine de mètres plus loin. Les grandes portes métalliques des granges ont également été arrachées. Il a fallu une force incroyable pour provoquer de tels dégâts ».

Pour Frédéric Vandeput, la catastrophe est d’autant plus importante qu’il vient de se faire opérer du ménisque et se déplace actuellement avec des béquilles. « Malgré tout, il faut travailler. Heureusement, les bêtes ne se trouvaient pas dans l’étable quand ça s’est produit, hormis un petit veau que j’ai sauvé en le mettant à l’abri. A présent, il faut faire le bilan des dégâts », conclut l’agriculteur en observant au loin les champs de maïs, couchés par la tornade. F.D.