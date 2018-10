Un accident de la circulation a coûté la vie à un jeune homme, durant la nuit de vendredi à samedi à Lobbes. Le véhicule dans lequel il se trouvait a été coupé en deux lors d'une sortie de route. La victime, Mickael Bougard (28 ans), est décédée sur le coup. On déplore au moins un autre blessé. Les faits sont survenus vers 04h00 samedi, dans la rue des Bonniers à Lobbes, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Un groupe de huit jeunes qui rentraient de soirée s'étaient séparés en deux équipes, l'une rentrant à la maison alors que l'autre recherchait un endroit pour casser la croûte.

A hauteur du rond-point des Trois Bonniers, l'un des véhicules est sorti de la route et a percuté violemment un poteau. Suite au choc, la voiture a été coupée en deux.

Alertés, les secours se sont rendus sur place. A leur arrivée, il n'y avait plus rien à faire pour l'un des passagers arrière. L'autre jeune qui se trouvait sur la banquette a été grièvement blessé et transporté en milieu hospitalier. Les deux victimes qui se trouvaient à l'avant semblaient indemnes, mais le chauffeur a néanmoins été hospitalisé.

La police locale de la zone Lermes (Lobbes - Erquelinnes - Merbes-le-Château) s'est rendue sur place et a fermé la route à la circulation. Le parquet de Charleroi a été avisé et a déféré un expert afin de déterminer les causes du crash.

© FD



© FD