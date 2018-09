L'automobiliste effectuait apparemment un demi-tour au moment du choc

Un accident est survenu, ce mardi vers 8h30, sur l'avenue Paul Pastur à Marcinelle. Selon les premiers éléments, une automobiliste qui était stationnée le long de la chaussée a voulu effectuer un demi-tour.

Cette manoeuvre a surpris un motard qui provenait de la gare et se dirigeait vers Mont-sur-Marchienne. Ce dernier n'a pu éviter la voiture et l'a percutée de plein fouet. Projeté au sol, le motard a été blessé légèrement. Il a été pris en charge par les secours et transporté en milieu hospitalier. La police locale de Charleroi s'est rendue sur place et s'est chargée du constat d'usage.