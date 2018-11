Maurizio, en février 2016, s’était présenté en état d’ivresse très avancée au bureau de police. Et c’est dans cet état qu’il avait déclaré qu’il avait "dégommé" sa femme, Anna-Maria. Et il y avait quelques raisons de le croire, puisque, parallèlement, Anna-Maria, elle, avait été admise en clinique avec, sur le corps et particulièrement au visage, la trace d’hématomes et d’au moins un coup. Maurizio avait été interpellé et inculpé, et il avait comparu il y a quelques semaines en correctionnelle, sous la prévention de tentative de meurtre, et de coups volontaires à Anna-Maria.

Là, les explications fournies et le climat apaisé avaient modifié la donne : il s’était agi, disait Maurizio, d’un gros problème de boisson qu’il avait à l’époque, et qui l’avait plongé dans cet état second. Quant à parler de "dégommer" son épouse, c’était une manière de causer, due à son alcoolémie du jour. Depuis, il avait mené une thérapie qui l’avait guéri de cette funeste assuétude. Enfin, Maurizio et Anna-Maria s’étaient parfaitement réconciliés.

Il n’empêche. Le parquet avait maintenu qu’il y avait bien eu tentative de meurtre, tandis que la défense, par la voix de Me Yannick Balsarini, avait remis les choses dans leur cadre : Maurizio va mieux, le couple aussi, et il n’y a jamais eu intention de tuer. Restaient les coups, tout de même, qui ne valaient pas les six ans de prison réclamés par le parquet, et pour lesquels Me Balsarini demandait une peine assortie d’un sursis.

Le tribunal est allé dans ce sens puisque Maurizio a été acquitté hier de la tentative de meurtre, faute d’éléments soutenant une volonté de tuer. Quant aux coups, ils lui ont valu d’être condamné à un an de prison avec sursis.