Un tueur de chats sévit sur Monceau-sur-Sambre. Depuis plusieurs semaines, les matous du quartier de la rue des Piges disparaissent les uns après les autres ou sont retrouvés morts, empoisonnés.

La dernière victime en date est un chaton roux de 6 mois, décédé le 11 septembre dans d'atroces souffrances. Enza, qui tire la sonnette d'alarme sur Facebook, a fait procéder à une autopsie. Et le rapport du vétérinaire est éloquent : hémorragies internes multiples, foie « cuit », rate fondue et pétéchies aux reins. Bref, tous les signes d'un empoisonnement à la mort-aux-rats. « Grace à une association sérieuse, nous avons stérilisés, pucés et replacés dans les jardins des gens qui s’occupent d’eux, une famille de chats. Ce très jeune chat était magnifique et en parfaite santé. Il avait toute une vie devant lui…. jusqu’au jour où une personne dont la cruauté sans limite a décidé de le tuer ».

Enza et d'autres Moncellois ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre fin à l'hécatombe. Plus de 400 avertissements ont ainsi été distribués dans les boîtes aux lettres du quartier. « Dans l’espoir que les langues se délient et que les personnes ayant perdus leurs chats osent porter plainte et qu’un jour l’identité de l’empoisonneur sera dévoilée », écrit-elle encore sur les réseaux sociaux en ajoutant qu'une plainte a été déposée auprès de la police locale de Charleroi pour cruauté envers les animaux.