Un nageur qui s'était aventuré dans les eaux de la carrière Gralex de Mont-sur-Marchienne (Charleroi) pourtant interdite à la baignade a disparu sous la surface, dimanche. Les plongeurs de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont retrouvé le corps de la victime à 30 mètres des berges. La carrière Gralex, installée à la frontière entre Mont-sur-Marchienne et Montigny-le-Tilleul, attire régulièrement des baigneurs malgré les interdictions.

Dimanche, en début d'après-midi, un jeune homme a disparu alors qu'il nageait dans les eaux turquoises du site privé. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est et des plongeurs de Sambreville sont descendus sur place et ont entamé des recherches.

Selon le porte-parole de la zone, des turbines ont été mises en route, ces derniers jours, ce qui a pu former des courants qui auraient aspiré la victime vers le fond. Le nageur, âgé de 34 ans et originaire de La Louvière, a été retrouvé à 30 mètres des berges. Il n'y avait toutefois plus rien à faire pour le sauver.