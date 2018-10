Le premier échange entre PS et Ecolo a eu lieu ce vendredi à Charleroi. Paul Magnette et Xavier Desgain ont débriefé les résultats des scrutins et avancé les éléments principaux de leur projet.



"On est venus avec nos quatre priorités de la campagne, qu'on a pu un peu plus détailler que durant les débats électoraux, notamment: comment les mettre en place. Je parle ici, en résumé, d'une ville plus verte, d'une ville plus humaine, d'une administration au service des habitants, et d'emplois durables pour tous", explique Xavier Desgain pour les verts. "La réunion était assez constructive, on a échangé, et on s'est entendu l'un l'autre... mais la balle n'est pas dans notre camp. Ca dépendra de ce que le PS et le PTB vont faire. Pour le moment, on reste plutôt dans l'exercice de style."

Pour Paul Magnette, "on est au même niveau [dans les discussions] avec les deux. Je revois d'ailleurs Ecolo mercredi et le PTB jeudi." En majorité absolue (un peu courte avec 26 sièges sur 51), il avait déjà annoncé durant la campagne sa volonté d'ouverture, s'ils remportaient les élections. Avec ce qui semblait, à l'époque, un petit appel du pied discret aux Ecolos.

"Il y a des points où on pourrait tomber d'accord", ont d'ailleurs dit le PS et Ecolo tour à tour ces dernières semaines.

"Mais le PS est quand même en majorité depuis longtemps, et nous en opposition depuis longtemps", ajoute Xavier Desgain. "Le PS avait son accord de majorité avec le MR et le CDH depuis 2012. Quand, depuis l'opposition, on a voulu avancer, on a vu que ce qu'on proposait n'était pas une priorité." Négocier, directement au lendemain des élections, un pacte de majorité qui allierait au moins les socialistes et les verts, c'est une façon de pouvoir définir des nouvelles priorités. Les deux listes ont d'ailleurs plusieurs éléments communs dans leurs programmes respectifs.

Pourtant, dimanche 14 octobre, les électeurs ont parlé : et c'est le PTB qui ressort grand gagnant des élections. C'est donc lui qui a été contacté en premier pour s'attabler avec le PS. Un premier échange a eu lieu jeudi soir, et on en connait l'issue: chacun est un peu resté sur ses positions. Pas encore de quoi rompre les négociations à venir, mais pas non plus de quoi poser des bases sûres pour une majorité PS-PTB. "On n'est pas hyper optimistes, mais ça n'empêche pas de discuter", concluait Sofie Merckx (PTB) jeudi soir, résumant un peu l'état des choses.

Les Ecolos de Charleroi, de leur côté, n'ont d'ailleurs pas vraiment bénéficié de la "vague verte" qu'on a remarqué sur ailleurs sur le territoire. "On refait le score de 2012, on est bien remontés par rapport à 2014 où on était tombés, à Charleroi, sous la barre des 5%", tempère Xavier Desgain. "C'est déjà pas mal." Mais est-ce suffisant pour rejoindre une majorité? Potentiellement, oui: si Paul Magnette a ouvert sa porte aux écologistes, c'est qu'il est prêt à discuter avec eux. Il aurait très bien pu les laisser mijoter dans leur jus, puisqu'il avait clairement annoncé qu'il ouvrirait aux autres partis "à partir de 4 ou 5 sièges", ce que n'a pas réussi à faire Ecolo malgré ses grands espoirs.

Tout ce beau monde se reverra la semaine prochaine pour continuer les échanges. Et on verra bien.