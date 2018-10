Découvrons quelques éléments de ces deux pages d'interview:

Il est revenu sur l'idée d'une majorité PS/PTB à Charleroi et des négociations qui s'en suivent. "j’ai proposé deux postes dans le collège : l’échevinat du logement, avec la présidence de la société de loge- ments La Sambrienne, et un autre échevinat. Mon sentiment? C’est qu’ils ne veulent pas y aller, mais ils ne peuvent pas décliner les invi- tations... Bon, mais voyons, moi j’essaie d’objectiver les choses, et je veux respecter le choix de l’électeur. Avançons", annonce-t-il dans le journal.

Ce jeudi, Paul Magnette et le PTB se sont rencontrés: "Jeudi, ils sont arrivés sans aucune pro- position concrète. Leur projet est terriblement court-termiste. On répond aux problèmes des gens mainte- nant, mais on ne projette pas la ville vers demain."

Paul Magnette affirme qu'une coalition est possible. "Simplement, à ce stade, ils voudraient qu’on ap- plique 100% de leur pro- gramme. Or ils ont recueilli 15 % des voix. Si on rédige un programme de majorité, c’est un programme aux trois quarts PS et à un quart PTB." Le problème a l'air de se poser au niveau du PTB qui ne joue pas le jeu pour lui: "On analyse tout car je veux aller jusqu’au bout des choses. Mais il faut qu’eux aussi jouent le jeu. Et ce jeudi, je n’ai pas eu ce sentiment. En entrant et en sortant, ils disent exactement la même chose. On a l’impression qu’ils sont toujours en campagne."