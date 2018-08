Un accident impliquant deux véhicules est survenu mardi matin à Dampremy (Charleroi), indiquent les services de secours.

L'une des voitures a fini sa course contre un mur en béton. On déplore quatre blessés. Un accident s'est produit au croisement de la route Latérale et de la rue de Jumet à Dampremy, ce mardi vers 10h50, précisent les services de secours. Pour une raison encore indéterminée, le véhicule débouchant de la rue de Jumet a percuté au flanc droit une autre voiture à bord de laquelle se trouvaient quatre personnes. A la suite du choc, cette dernière a traversé la chaussée et a percuté violemment un mur en béton.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place suivis de plusieurs ambulances. Les secouristes ont aidé les victimes, blessées à des degrés divers, à sortir de l'habitacle. Au total, quatre personnes ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier. La police locale de Charleroi a quant à elle fermé la route Latérale à la circulation et s'est chargée du constat d'usage.