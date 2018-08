Trois motos qui roulaient en groupe se sont percutées, dimanche à Thirimont (Beaumont).

L'un des motards a heurté deux autres pilotes, entraînant leur chute. Quatre blessés sont à déplorer. L'accident s'est produit vers midi, sur la route de Mons à Thirimont, non loin de la caserne des pompiers de Beaumont, indiquent les services de secours. Un motard qui se trouvait à l'arrière du groupe a semble-t-il été surpris lorsque celui-ci a ralenti. Il a alors percuté deux motos, entraînant leur chute. Au total, quatre personnes ont été projetées au sol: trois d'entre elles ont été sérieusement blessées et la quatrième plus légèrement.

Les secours ont déployé quatre ambulances et un SMUR sur place. Deux victimes ont été transportées à l'hôpital Vésale de Montigny-le-Tilleul et deux autres à l'hôpital de Lobbes. Une bande de circulation a été bloquée par la police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut).