"Continuez à m’oppresser. Continuez à m’insulter et à me manquer de respect, je ne lâcherai rien." Dans le clip vidéo qu’il a posté ce week-end sur Facebook, le candidat PS aux communales Gaëtan Bangisa vide son sac. Entre le message personnel à ceux qui sabotent sa campagne et l’appel au vivre ensemble, le Marcinellois met les pieds dans le plat.

"J’ai envie de dire stop", commence-t-il. "Quand je me suis engagé en politique, je savais que j’allais prendre des coups. Mais pas autant que cela ni comme cela." Le ton est donné.

Quelle portée politique à cette sortie inattendue ? "L’objectif n’est pas de me poser en victime", insiste l’intéressé dont des affiches avaient été arrachées ou taguées voici un mois. "Il s’agit simplement, au nom de toutes les personnes issues comme moi de la mixité culturelle et raciale, de demander à être jugés sur nos actes et notre bilan plutôt que sur notre couleur de peau."

Gaetan Bangisa est un Belge qui revendique ses origines africaines. "J’ai fait de la lutte contre le racisme et toutes formes de discrimination un combat prioritaire au conseil communal de Charleroi." Où le 24 septembre dernier, au lendemain de l’affaire Cécile Djunga (NdlR : la présentatrice météo de la RTBF victime de racisme), l’assemblée a adopté à l’unanimité une motion pour l’abolition du racisme et de la xénophobie.

"Quand on entend ma maman parler de moi, on ne devine pas que je suis noir", témoigne-t-il encore dans sa vidéo vue plus de 12.000 fois en deux jours. "Mais l’histoire me le rappelle sans cesse." Selon lui, il n’y a là derrière aucun opportunisme électoral, même si c’est à une semaine du scrutin. Et de conclure : "On me connaît sous le nom de Gaëtan. Ou le Noir si vous préférez…"