L’un des conducteurs a manifestement grillé un stop.

Un accident spectaculaire s’est produit, ce dimanche vers 6h30, à Ransart. Un break avec six personnes à son bord et circulant dans la rue Bonnevie a semble-t-il grillé le stop pour s’engager sur la rue de Soleilmont. Le conducteur d’une BMW, qui roulait justement sur cette route prioritaire, n’a pas eu le temps d’esquisser le moindre geste et a percuté violemment le break au flanc. Ce dernier a traversé la chaussée pour percuter des poteaux et s’immobiliser au début de la rue de la Cave.

Alertés, les secours ont envoyé quatre ambulances sur place. Si le chauffeur de la BMW est indemne, on déplore au moins quatre blessés dans l’autre véhicule. Ces derniers ont été transférés en milieu hospitalier. Descendue sur les lieux, la police locale de Charleroi s’est chargée du constat d’usage.