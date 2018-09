Les administrateurs de la Sogepa (le bras financier de la Région Wallonne) et la société Thunder Power ont franchi une étape supplémentaire vers l'accord final de reprise: la contre-proposition finale des Chinois a été validée, ce matin.

Il ne s'agit pas encore de l'accord final lui-même : un des "problèmes", c'est le montage fiscal de la future implantation à Gosselies. La maison-mère de Thunder Power se trouve dans les Iles Vierges britanniques, un paradis fiscal, et les Chinois auraient refusé de créer une entreprise de droit belge pour donner des garanties à la Région Wallonne. Mais on nous confirme officieusement que toutes les garanties ont été prises vis-à-vis de cette question qui a soulevé de nombreux débats en interne.

"Tous les revenus de la filiale belge qui sera créée, Thunder Power Belgium, seront taxés en Belgique. Les comptes bancaires seront belges et, si des dividendes reviennent en Belgique, ils seront aussi taxés chez nous", explique d'ailleurs à La Libre Renaud Witmeur, le patron de la Sogepa. "Personne n'est heureux de ce compromis et ce n'est pas le montage financier que je souhaitais mais nous avons rationalisé la décision à prendre : l'éthique financière contre la création de milliers d'emplois et l'arrivée d'un opérateur industriel en Wallonie."

Si tous les détails ne sont pas encore réglés, la reprise de l'ancien site Caterpillar devrait donc bien voir le jour. On parle d'un accord final à la fin octobre, pour construire 30.000 véhicules du modèle "Cloé", soit de l'entrée de gamme (au lieu du haut de gamme initialement prévu). On parle de la création de 350 emplois en 2020, avec l'injection de 50 millions d'euros wallons dans l'entreprise chinoise.