Le 2 février 2017, Guillaume broie du noir. Il ne supporte pas du tout la rupture avec sa femme. Et lorsqu’il se rend chez elle, à Froidchapelle, afin de voir ses enfants, il perd pied. Il apprend en effet que ceux-ci se sont disputés avec d’autres gamins dans la rue, au point que les mères sont intervenues, chacune défendant ses marmots.

Déjà bien énervé , Guillaume est monté dans les tours et n’a rien trouvé de plus intelligent que d’aller chercher sa tronçonneuse dans le coffre de sa voiture pour aller menacer la mère des petits voisins. Inutile de dire que cette dernière a eu la frousse de sa vie à la vue de la chaîne vrombissante. "Tout ça s’est déroulé devant les enfants", a grondé le substitut Lafosse qui, à la décharge de Guillaume, reconnaît que ce dernier n’a aucun antécédent et que cette scène est tout à fait isolée. Le parquet ne s’est donc pas opposé à une peine de travail, ce qui permettra au prévenu de conserver un casier vierge.

Me Delvallée, conseil de Guillaume, a rappelé le contexte de rupture qui a plongé son client dans une profonde dépression. "Il n’a pas porté de coups, juste proféré des menaces" , a précisé l’avocat, qui sollicite une suspension du prononcé.

Décidément, le règlement de comptes à la tronçonneuse est à la mode du côté de Froidchapelle. La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Charleroi évoquait une bagarre entre les clients d’un café de la région. Cette fois, il y avait eu effusion de sang…