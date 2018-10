Un accident impliquant quatre véhicules est survenu, ce samedi matin, à Thirimont (Beaumont). Cinq adultes et un bébé ont été transportés en milieu hospitalier.

Le brouillard pourrait être à l'origine de la collision. Les faits sont survenus vers 9h00, sur la chaussée de Mons (N40), indiquent les services de secours. Une VW Tiguan, à bord de laquelle se trouvaient trois occupants et qui circulait en direction d'Erquelinnes, a ralenti pour virer vers la droite. Le conducteur d'une Ford Fusion, qui suivait le SUV, a semble-t-il été surpris à cause du brouillard et a percuté l'arrière de ce dernier.

La VW Tiguan a alors effectué un tonneau et heurté un autre véhicule. La Ford, elle, a traversé la chaussée pour percuter frontalement une voiture à bord de laquelle figuraient une dame et son bébé.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont rendus sur place suivis de six ambulances. Plusieurs victimes ont été désincarcérées. Au final, les cinq adultes et l'enfant ont été transportés en milieu hospitalier.

La chaussée a quant à elle été fermée par la police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) .