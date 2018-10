Neuf sièges, vous êtes les grands gagnants à Charleroi. Une première réaction?

"Le PTB a réussi à s'ancrer localement, pour de vrai. On avait mis la barre à 10%, et on a réussi à la dépasser. De manière globale, la percée du PTB, on l'attendait, et on l'a eue. On a beaucoup parlé de vague verte, mais on oublie parfois la poussée rouge vif, bien présente également. A Charleroi, nous avons fait une campagne de rupture, et beaucoup de Carolos se reconnaissent dans notre projet plus social, contre l'austérité et pour l'emploi, contre les parkings payants et pour les transports en commun gratuits. Je dois envoyer un grand merci à tous ceux qui ont voté pour nous, et à toute l'équipe derrière, les gens sur le terrain. Après six ans passés seule au conseil, il y aura 8 autres Sofie Merckx au conseil communal, que les gens pourront découvrir, des gens qui savent ce que c'est que lutter, qui sont sûrs de leur engagement: on va pouvoir faire les choses en mieux et en plus fort."





Prêts à monter en majorité?

"En tout cas, on a reçu un petit message de Magnette tout à l'heure. On va aller discuter des axes de notre programme: logement, transports en commun, emploi et pauvreté. Arithmétiquement, on n'est pas indispensables, mais on est désormais la deuxième force politique à Charleroi. On attend de voir si Magnette va écouter le signal de l'électeur, et remettre en cause le projet de ville libérale qui est pour l'instant mené. On restera de toute façon cohérents, on ne s'allliera pas avec un parti de droite, comme le PS l'a déjà fait. L'espoir qu'on a, et le combat qu'on mène, c'est de changer la société, faire renaître un véritable courant de gauche. Si on peut faire ça en majorité, on le fera, mais si pas possible, on préfère encore l'opposition. En résumé, nous sommes prêts à discuter, mais il faut être fidèle au mandat qui nous a été donné par l'électeur, qui est un signal de rupture."





Le conseil communal, vous l'envisagez comment? Ces six dernières années, vous avez parfois fait beaucoup de bruit.

"La politique va rester un combat, nos interpellations continueront de faire remonter les problèmes des Carolos devant le conseil communal. On garde le modèle du PTB: rue-conseil-rue. Quand j'étais toute seule, la majorité était parfois agacée. On prévient tout de suite, on ne compte pas changer de tactique... Ce qu'on va pouvoir faire par contre, et ça c'est nouveau, c'est intervenir sur des thèmes que je n'avais pas toujours le temps de traiter quand j'étais toute seule. A côté de nos autres combats, on va pouvoir aborder les questions du sport, de l'écologie... et surtout de la santé, en ce qui me concerne. Avant, je portais tout, toute seule. Désormais, je vais pouvoir me concentrer sur des thématiques qui me tiennent encore plus à coeur personnellement, comme justement la santé."





Et l'objectif à long terme, c'est quoi? Augmenter la force du PTB au conseil?

"Non. Il faut voir le côté global des choses. Ici, on a réussi à faire notre percée à Charleroi. Il va y avoir, en mai, les échéances régionales et fédérales, c'est très important pour nous. Et puis en 2024, il faudra réussir à s'ancrer dans la périphérie de Charleroi également. En parallèle, on doit aussi renforcer les sections locales. Par exemple à Charleroi, on a Marcinelle, Jumet, Charleroi-Centre, Gilly, Montignies-sur-Sambre et Couillet... mais il y a les autres anciennes communes. C'est important pour nous de construire des forces sur le terrain, pour être une vraie force de gauche. Il faut bien sûr rester modestes, mais les gens peuvent nous rejoindre pour nous renforcer: il n'y a pas que le résultat des urnes qui compte, il faut aussi avoir une présence sur le terrain, parce qu'avec les idées des gens, on pourra réaliser de meilleures actions."