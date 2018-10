Grosse colère pour Geneviève Cordier, qui aurait dû être la première candidate de la liste Oxygène pour l’élection provinciale dans le district de Thuin. En effet, celle-ci n’a pu faire enregistrer ses candidats… à cause d’un retard de deux minutes. « Lors de la présentation de la liste, le président du bureau a constaté que deux des quatre candidats n’avaient pas signé l’acte de présentation. Il est alors 14h35 et je suis priée d’aller les faire compléter. Ma fille a apporté une des signatures avant l’heure limite de 16 heures et a prévenu que j’arrivais avec la seconde. Je suis arrivée à 15h59 mais le président du bureau avait déjà éteint son PC et a refusé de me recevoir, me signalant qu’il était 16h02 » nous explique la tête de liste.

Le mardi suivant, jour de la réunion du bureau de district en vue de l’arrêt provisoire des listes et alors qu’elle comptait déposer un recours, Geneviève Cordier a été mise à la porte sans ménagement par le président au prétexte qu’elle ne lui avait pas laissé les documents nécessaires. Mais, rétorque-t-elle, « c’est lui-même qui m’a obligé à reprendre l’ensemble des pièces du dossier et qui a même refusé de rédiger le procès-verbal constatant le dépôt à 14h30 d’un acte de présentation incomplet ». Selon son avocat, Madame Cordier a ainsi été empêchée d’assister à l’arrêt provisoire des listes et, ensuite, de déposer une réclamation motivée : « Elle a ainsi été privée de son droit le plus élémentaire à présenter une liste de candidats aux élections provinciales ».

Quoi qu’il en soit, ce 14 octobre, les citoyens ne pourront pas voter pour un candidat de la liste Oxygène pour les élections provinciales dans le district de Thuin. Aucun recours n’est plus possible mais Geneviève Cordier exige que l’attitude du président de bureau soit examinée, voire sanctionnée s’il échet.