Allan plaide la distraction, et la brûlure involontaire.



Une seule certitude, après sept ans de slaloms juridiques : en septembre 2011, l’eau du bain était trop chaude pour le petit Fabian, qui n’avait que 18 mois. Il a eu les pieds en partie brûlés et Allan, à l’époque le compagnon de la mère du petit, s’est retrouvé en correctionnelle, lourd d’une double prévention de coups et blessures volontaires et de traitement inhumain.

Ce jour-là, Allan a plongé Fabian debout, les pieds dans l’eau chaude, sans tester la température, a-t-il reconnu. Il n’y avait pas de mitigeur au robinet, et au même moment, sa compagne a activé la chasse d’eau, utilisant temporairement l’eau froide. Le robinet de la baignoire na plus débité que de l’eau trop chaude. Cela n’a duré que quelques secondes : en voyant le bébé trépigner, il l’a aussitôt retiré de l’eau.

Depuis la scène, Allan et sa compagne se sont séparés, et Allan a refait sa vie. Il n’empêche : partie civile, l’ex-compagne a fait valoir que les bras du bébé portaient des marques qui étaient probablement des traces de maintien. Allan aurait maintenu le bébé dans l’eau, avec pour conséquence ces brûlures dites « en chaussette », qui amènent le parquet à parler de traitement inhumain.

Il y a eu plusieurs expertises, pour conclure qu’en effet, ces marques aux bras peuvent être, parmi d’autres, le signe d’un maintien du bébé.

A la défense, Me Basselier a évoqué, lui, l’expertise d’un médecin de l’IMTR, spécialisé dans les soins aux brûlés. Il a estimé le temps pendant lequel l’enfant avait dû rester dans l’eau, à différentes températures. A ceci près, qu’on ignore précisément quelle était, ce jour-là, la température de l’eau du bain. Bref, pour Me Basselier, rien n’assied ce « traitement inhumain ». Reste la distraction très temporaire d’Allan, qui relève des coups involontaires, et ne doit lui valoir qu’une suspension du prononcé de la condamnation.

Le jugement sera rendu le 19 décembre.