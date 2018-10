Implantés à quelques mètres l'un de l'autre, les exploitants nigérians et pakistanais en étaient venus aux mains

Les automobilistes qui désirent laver leur voiture dans un car-wash de la Nationale 5 à Lodelinsart ont sans doute été témoins de la guerre des tranchées que se livrent les deux exploitants. Installés royalement à 10 mètres l'un des l'autres, en face de Fontaine-Beauvois, les protagonistes s'adonnent véritablement au racolage des clients. Pis qu'une campagne électorale ! D'un côté, il y a David le Nigérian. De l'autre, Akhtar et Amin, les « Afghano-Pakistanais ». Quand une voiture approche, on lui saute véritablement dessus en l'empêchant de s'avancer vers le concurrent.

Le 10 juillet 2013, les Pakistanais venaient de s'installer, ce qui énervait passablement David. Et vice-versa. Ce jour-là, un client a voulu laver son véhicule et, comme de bien entendu, chacun a tenté de l'orienter vers son car-wash. « Des insultes ont été échangées et puis, six ou sept Pakistanais sont arrivés avec des bâtons et se sont jetés sur David pour le rouer de coups », explique Me Cloet, constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour l'exploitant nigérian. « Une riveraine a été témoin de toute la scène. Elle a même pensé qu'ils allaient tuer mon client ».

Du côté du parquet, la substitut Vanhollebeke est moins affirmative. « Je n'ai que des charges et pas vraiment de preuves contre les prévenus. La voisine parle effectivement d'une bagarre, mais elle n'identifie personne à part la partie civile. Dans le doute, je suis contrainte de requérir l'acquittement ».

Il n'en fallait pas plus pour que Me Salmain, conseil des prévenus, emprunte le même chemin que le Ministère public. « Personne ne les identifie formellement. En revanche, je constate que le témoin appelle la victime par son prénom », a déclaré l'avocat qui note également que 5 ans se sont écoulés depuis les faits. Jugement le 23 novembre. F.D.