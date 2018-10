Frédéric abusait de son fils et photographiait ses nièces dans des positions scabreuses.

Ce sont des enquêteurs australiens, chargés de traquer la pédopornographie sur Internet, qui ont mis fin aux activités perverses de Frédéric D., un Carolo de 42 ans. Celui-ci était en effet actif sur un site russe sur lequel des pédophiles de tous pays échangeaient des photos d'enfants et commentaient celles-ci de façon particulièrement crapuleuse.

Grâce à l'adresse IP, les limiers du net ont pu remonter jusqu'au suspect qui détenait quelque 40 albums, comportant 1087 clichés classés selon différents thèmes tels que "family" ou "friends". "C'est un pédophile prédateur. Personne n'a été épargné dans son entourage", a commenté Me Khoulalène, conseil des nièces de Frédéric D.. "Il a ainsi pioché dans les photos Facebook de sa soeur pour utiliser des clichés a priori anodins de ses nièces, mais en les commentant de façon scabreuse sur le site russe. Puis, il a profité de réunions familiales pour attirer les fillettes à lui et leur demander d'enlever leurs vêtements pour les photographier."

Sur la plate-forme, Frédéric s'est laissé à des allusions perverses : "ma nièce, elle m'excite. Je la vois bien la bouche ouverte avec plusieurs hommes autour d'elle." Bref, des fantasmes pédophiles particulièrement glauques. "Mais il a également photographié la fille de sa meilleure amie, sans oublier toutes ces victimes inconnues, prises sur le vif dans les transports en commun, dans la file au cinéma ou aux Apéros des Quais", a ajouté la substitute Vairon qui poursuit l'intéressé pour attentats à la pudeur, incitation à la débauche, détention de matériel pédopornographique mais aussi viol. Car en fouillant les fichiers du prévenu, les enquêteurs ont également trouvé des clichés mettant en scène son propre fils de 4 ans. "On le voit lécher le sexe de son père ou les fesses et les pieds couverts de sperme", ajoute la magistrate, écoeurée. Et sur le site russe, où il poste ces horreurs, Frédéric D. interroge d'autres pédophiles : "toi aussi, ton fils crie quand tu le violes ? Ca doit être un bon jouet sexuel."

Selon le parquet, qui se base sur des expertises, le risque de récidive est élevé et la prise de conscience quasi nulle. C'est donc une peine de minimum 12 ans de prison qui été requise.

Me Poisson, conseil de Frédéric D., estime quant à lui qu'un traitement est absolument nécessaire pour empêcher son client de recommencer. Bref, une peine de 5 ans maximum assortie d'un sursis probatoire. Pas de quoi rassurer Me Delatte, qui défend les intérêts du fils du pervers. "Aujourd'hui, cet enfant adopte des comportements sexuels déviants, y compris avec sa grand-mère", déplore encore l'avocate.Jugement le 15 octobre.