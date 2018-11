Un accident impliquant trois véhicules est survenu dimanche soir à Marcinelle.

Un jeune automobiliste a brûlé un stop et percuté une autre voiture, blessant sérieusement son conducteur et l'envoyant contre un troisième véhicule. On déplore trois blessés au total, ont indiqué lundi les services de secours. La collision s'est produite vers 23h00, à la sortie du R9 vers l'avenue Paul Pastur à Marcinelle. Selon les premiers éléments, le conducteur d'une VW Golf a brûlé le stop en sortant du ring et a percuté violemment une Peugeot au flanc gauche. A la suite du choc, la Peugeot a dévié de sa trajectoire et heurté un troisième véhicule à bord duquel se trouvaient deux jeunes femmes.

Ces dernières ont été blessées légèrement alors que le conducteur de la Peugeot a dû être désincarcéré par les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. La victime a été hospitalisée dans un état jugé sérieux.