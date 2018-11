C’est une institutrice inquiète qui prévient les forces de l’ordre, en octobre 2016. William, 5 ans, s’endort sur sa chaise, diaphane, cachectique, incapable d’enfiler son petit manteau. Les forces de l’ordre sont averties et s’inquiètent des deux autres enfants de la fratrie. Effectivement, Jade n’est pas très épaisse et Ezéchiel doit chaparder de la nourriture à ses condisciples pour survivre.

C’est en tout cas ce qu’explique Me Mohymont, tuteur ad hoc des trois bambins dont la mère, Natacha, comparait devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour privation d’aliments. Une prévention grave, qui insiste sur l’intention volontaire d’affamer les victimes. "William s’est quasi évanoui à l’école tant il était affamé. À mon sens, on est passé à deux doigts d’un drame."

Et du côté du parquet, la substitut Vairon dresse un portrait tout aussi dramatique. "La mère a été chassée de son domicile et est arrivée à la maison maternelle en avril 2016. En juin déjà, les bambins ont été hospitalisés et présentaient déjà des signes de malnutrition. Un traitement leur a été prescrit, mais manifestement, il n’a jamais été administré."

Et le parquet , touché par le sort de ces enfants, décrit la situation : "William a été diagnostiqué comme anorexique mental à 5 ans. Il ne pouvait ingurgiter que du lait chocolaté ou à la framboise. Il n’acceptait rien d’autre. Leur mère a donné le change : elle a fait croire au personnel que les enfants étaient bien alimentés et que la chambre était propre. Mais une fois l’inspection passée, elle retombait dans ses travers. Le frigo était rempli de crasses : des bonbons, des chips… Elle ne prenait jamais les fruits et les légumes qui étaient donnés par la maison maternelle. Les seules choses qu’elle a cuisinées, ce sont des fricadelles et des raviolis en boîte."

Au terme de son réquisitoire, le parquet a requis une peine dissuasive et ferme à l’encontre de Natacha, qui depuis les faits a disparu dans la nature. Les enfants, depuis, vont beaucoup mieux. Leur papa envisage même de récupérer leur garde. Et William, lui, s’alimente normalement…