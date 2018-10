Une collision entre deux véhicules est survenue lundi matin à Montignies-sur-Sambre (Charleroi).

Une automobiliste et son bébé ont été transportés en milieu hospitalier par mesure de prudence. L'accident s'est produit vers 08h30, au carrefour des rues de l'Epine et du Gazomètre à Montignies-sur-Sambre, indiquent les services de secours. Le conducteur d'une voiture a, semble-t-il, été aveuglé par le soleil et n'a pas aperçu un autre véhicule, venant à sa droite. Il s'est avancé dans le carrefour et a percuté ce dernière au flanc gauche. A la suite du choc, la conductrice de la seconde voiture a été légèrement blessée, de même que son bébé.

Les deux victimes ont été transportées en milieu hospitalier par mesure de précaution. Descendue sur place, la police locale de Charleroi s'est chargée du constat d'usage.