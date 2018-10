Un toxicomane s’est emparé de la recette.

Un individu a embarqué dans un taxi garé sur le parking du Leader Price à Fleurus, samedi vers 5 heures du matin. Il a demandé à se faire conduire sur le parking du Match et, au moment de régler la course, il a fait croire au chauffeur qu'il n'avait qu'un billet de 200 euros. L'homme, clairement en manque de stupéfiants, s'est montré insistant, voulant savoir absolument combien le taximan avait en liquide. Ce dernier a senti le coup fourré mais, lorsque l'auteur est descendu du véhicule, il n'a pu l'empêcher de donner des coups de pied dans la carrosserie puis de l'agripper et de casser les clés de contact. L'agresseur a même empoigné un bloc de béton qu'il a jeté sur le taxi avant de prendre la fuite avec la recette. Une plainte a été déposée auprès de la police locale de la zone Brunau.