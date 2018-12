Jordan, la petite vingtaine, revient après un jugement qui l’avait condamné par défaut à 18 mois de prison. "Votre profession ?" "Chômeur…" "Ce n’est pas une profession, ça. Vous n’êtes pas chômeur professionnel ?" "Je chôme depuis six ans, je suis mécanicien, j’envoie des CV, des motivations et rien, on ne me répond pas".

Son problème, à Jordan, c’est la drogue, ou plutôt c’était la drogue, explique son avocat Me Fabian Lauvaux. Jordan consommait, du hachich et du cannabis, et faute d’avoir des revenus suffisants, il s’est mis à vendre, pour avoir de quoi consommer, pendant un an et demi. Avec au final, ces 18 mois de prison pour lesquels il fait opposition, mais surtout, une amende de 6.000 euros, et une confiscation prononcée de 40.000 euros. Au-delà de la peine de prison qu’il veut voir réduire, c’est surtout sur les 40.000 euros que Me Lauvaux plaide, en menant avec le parquet une bataille de chiffres. "Il a vendu pendant un an et demi, à 75 euros les 25 grammes. Si on veut saisir à hauteur de ce qu’il est supposé avoir vendu, il faut refaire le calcul", avance l’avocat. "Et puis, tout de même, si c’est le prix de vente, on doit aussi en déduire les frais d’achat de la marchandise, pour arriver au bénéfice net".

Allez, ce n’était pas le Pablo Escobar de la Ville-Haute, Jordan. Depuis, il a arrêté toutes les formes de drogue, il a des analyses d’urine impeccables. Il a entamé une formation de peintre industriel. Et si jamais on lui redemandait sa profession, il répondrait "demandeur d’emploi en formation".