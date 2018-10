Si "ne pas voter" était un parti, il serait une force politique incontournable au lendemain du scrutin. Nous avons compté les pourcentages de "non-vote" en incluant trois paramètres : les personnes qui ne sont pas venues voter, les bulletins blancs, et les votes nuls et non valables.

C’est à Charleroi que les plafonds explosent : 26,39 % des électeurs n’ont voté pour personne. Plus d’un électeur sur quatre… On est donc devant le PTB, mais derrière le PS, en nombre de voix. On pourrait aller jusqu’à dire que la seconde opinion politique la plus représentée dans la métropole, c’est le ras-le-bol ou le désintérêt.

Suivent ensuite Châtelet (24,86 %) et Fontaine-l’Évêque (24,75 %) où, à nouveau, près d’un électeur sur quatre n’a pas souhaité s’exprimer.

Toujours dans le "top" des communes où on n’a pas voté, on retrouve Fleurus (21,7 %), Farciennes (21,22 %) et Courcelles (20,7 %) où ici, un électeur sur cinq a préféré ne pas utiliser son droit de vote.

Les taux les plus bas, au niveau de l’abstention, se retrouvent à Sivry-Rance (10,82 %), commune talonnée de près par Chimay (11,77 %), Ham-sur-Heure-Nalinnes (12,42 %) et Les Bons Villers (12,77 %).

Les autres communes de la région se situent entre 13 et 18 % d’abstention.

Que peut-on retenir de ces chiffres ? Dans un pays où le vote est obligatoire et n’arrive, pour les communales, qu’une fois tous les six ans, c’est un indicateur important de l’état d’esprit général de la région.

Nous avons fait le choix de comptabiliser sur le même plan l’absentéisme, les votes blancs et nuls, parce qu’ils expriment tous la même chose : ne pas venir, c’est dans l’immense majorité des cas un choix ; ne pas voter, c’est un choix ; "rater" son vote, c’est avoir fait le choix de ne pas prendre 2 minutes pour se renseigner. C’est un petit raccourci, mais ça donne une vision d’ensemble assez parlante.

En moyenne, sur le bassin de vie du Pays noir, c’est environ 17,5 % des votants qui n’ont pas exprimé d’opinion dimanche dernier. Chacun en tirera ses propres conclusions.

Ces bourgmestres moins bien élus

Est-ce qu’on peut aller jusqu’à parler de certains bourgmestres moins bien élus ? En tout cas, les taux d’abstention posent question dans certaines communes.

On a relevé deux exemples assez flagrants : à Fontaine-l’Évêque, où le PS est gagnant et vient de s’allier au cartel Mieux Demain, le bourgmestre Gianni Galuzzo (PS) fait 1.164 voix de préférence. En face, les abstentions sont trois fois plus nombreuses 3.221 (24,75 % du total des inscrits).

Même cas de figure à Pont-à-Celles, où Pascal Tavier (PS) ne fait que 748 voix de préférence, contre 2.028 abstentions (15,6 % du total). Là, se pose peut-être encore plus une question de légitimité, quand on sait que Philippe Knaepen (MR) fait 999 voix de préférence et Luc Vancompernolle (IC) en fait 1.259 !

Alors, oui, c’est une application stricte de la loi, on ne peut pas les accuser de manigances… mais ça fait aussi lever quelques sourcils.