La chaleur monte manifestement à la tête de certains

C’est une scène cocasse qui a été filmée par un internaute, ce jeudi, à Charleroi. On y voit un homme en maillot de bain enjamber la balustrade du plomb surplombant la Sambre, le long des quais Rimbaud et Verlaine. Après le passage d’une péniche, il n’hésite pas à plonger dans la rivière, en effectuant le saut de l’ange. Les secours n’ayant pas été requis, on suppose que le plongeur est sain et sauf. Même si l’on émet quelques doutes sur sa santé mentale, vu les risques qu’il a pris en sautant ainsi dans la Sambre…