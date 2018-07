Un violent incendie s'est déclaré samedi dans un commerce de Souvret (Courcelles, province du Hainaut). Le feu s'est propagé à plusieurs bâtiments voisins.

On ne déplore pas de blessé. Le feu a pris pour une raison indéterminée chez un ancien fleuriste de la rue Vandervelde à Souvret, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est.

Plusieurs bâtiments et dépendances étant imbriqués les uns dans les autres à l'arrière et les flammes se sont propagées rapidement. Descendus sur les lieux, les hommes du feu ont connu quelques difficultés d'approvisionnement en eau et ont dû utiliser plusieurs citernes.

Un pompier a quant à lui été victime d'un "coup de chaud" mais ses jours ne sont pas en danger. On ne déplore pas de blessé.