En septembre, un sondage d’Amnesty International concluait qu’en Belgique francophone, si trois quarts des personnes interrogées se disent attachées au respect des droits humains, la moitié d’entre eux ne connaissent pas la Déclaration universelle des droits de l’homme. "Et c’est particulièrement criant chez les jeunes de 18 à 35 ans", ajoute un porte-parole interrogé la semaine passée. "Souvent, ils ne savent même pas que la Déclaration existe !"

Face à ce constat, Amnesty s’est alliée avec plusieurs villes de la région (Charleroi, Pont-à-Celles, Chimay, Châtelineau, Châtelet, Bouffioulx et Loverval), ainsi que d’autres villes à Bruxelles et en Wallonie, pour lancer un grand marathon des lettres. Objectif : récolter le maximum de messages de soutien en faveur des personnes dont les droits sont bafoués parce qu’elles se sont dressées contre des violations des droits humains. Par exemple ? Marielle Franco, abattue dans sa voiture au Brésil pour avoir milité pour les droits humains. Atena Daemi, une Iranienne emprisonnée pour s’être opposé à la peine de mort. Ou encore Nonhle Mbuthuma, une Sud-Africaine menacée de mort parce qu’elle dénonce les compagnies minières dans son pays. Ce ne sont que trois noms sur des dizaines de personnes dans le monde.

Ce week-end , Loverval, Bouffioulx, Chimay et Pont-à-Celles ont participé. Il reste, pour les retardataires, une ouverture de 14 à 18h à Châtelineau (maison communale) ce lundi, ou à Charleroi, qui fait une marche au flambeau à partir de 18h dans les rues de la ville.

"À 17h30, des membres du collège communal et du Sporting liront des articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme, devant l’hôtel de ville. Puis on marchera, flambeau à la main, dans les rues avant de proposer, à 19h au cinéma Le Parc, une soupe et la projection du film Je suis Femen ."