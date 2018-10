Un homme de 35 ans a été poignardé au cœur, dimanche matin, à Charleroi. Il est décédé en milieu hospitalier.

La police fédérale de Charleroi recherche actuellement le ou les auteurs. Une passante a croisé la route d'un homme titubant, dimanche matin rue de Montignies à Charleroi, et prévenu les secours, ont confirmé mardi les forces de police. La victime, effondrée sur le trottoir, perdait beaucoup de sang.

Transporté à l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart, le jeune homme de 35 ans n'a pas survécu à ses blessures. Il a manifestement reçu un coup de couteau en plein cœur.

Le parquet de Charleroi a mis l'affaire à l'instruction et l'enquête a été confiée à la police fédérale de Charleroi. La victime, d'origine marocaine, était en Belgique depuis quatre mois. Le jeune homme vivait chez sa sœur, installée depuis des années sur le territoire belge, et travaillait comme maraîcher. On ignore pour l'instant le mobile de cette agression mortelle.