Un automobiliste a démarré en trombe lors d'un contrôle de police, durant la nuit de jeudi à vendredi, à Charleroi.

Une course-poursuite s'est alors engagée pour s'achever par un accident, à Dampremy. Le chauffeur a pu prendre la fuite à pied mais a été repéré plus tard par les pompiers qui l'ont maîtrisé, ont indiqué ces derniers. L'intéressé était en possession de stupéfiants. La police locale de Charleroi a voulu procéder à un contrôle de véhicule, ce vendredi vers 01h00, sur la route de Mons. Après s'être arrêté, le chauffeur a redémarré en trombe. Les forces de l'ordre ont alors engagé une course-poursuite qui a mené le suspect dans une impasse, à Dampremy. Là, il a percuté de plein fouet des blocs de béton mais a pu prendre la fuite à pied, au contraire de ses deux occupants blessés.

Appelés sur place, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont repéré un individu correspondant à sa description en quittant les lieux, non loin du garage Louyet. L'homme était en train de héler un taxi. Les hommes du feu l'ont donc intercepté et maîtrisé en attendant l'arrivée de la police locale. Lors de la fouille corporelle et du véhicule, des produits stupéfiants ont été découverts. L'individu a été privé de liberté.