Une jeune femme de 17 ans a subi une agression particulièrement odieuse, ce dimanche, en plein après-midi à Leernes, dans la commune de Fontaine-l’Evêque. Il était un peu plus de 16 heures lorsque la victime, qui marchait dans la rue du Cimetière en direction de la station de métro, a entendu des pas se rapprochant derrière elle. Un homme, armé d’un cutter, l’a alors menacée en exigeant qu’elle lui remette de l’argent.

Mais l’agression a pris une tout autre tournure lorsque le malfrat lui a lié les mains dans le dos avec un lien Colson, l’obligeant à descendre vers les voies du métro, à l’abri des regards. Le pervers lui a alors collé du scotch sur les yeux afin qu’elle ne puisse le voir. Et il lui a soumis ce choix horrible : "soit on fait l’amour, soit tu me fais une fellation."

C’est à cet instant semble-t-il qu’une rame de métro est passée, ce qui a vraisemblablement déstabilisé l’agresseur. Ce dernier n’en est toutefois pas resté là : il a posé un sac plastique sur la tête de la victime et a tenté de l’étouffer, tout en procédant à divers attouchements.

Après de très longues minutes, le violeur a finalement décidé de quitter les lieux en abandonnant la malheureuse, à qui il a ordonné d’attendre dix minutes pour appeler les secours. Cette dernière a enfin pu se libérer de ses liens et est allée chercher de l’aide en frappant aux portes du voisinage.

La police locale de la zone des Trieux enquête sur cette effroyable agression. Pour l’heure, le pervers court toujours.