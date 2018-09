Un accident spectaculaire s’est produit à la sortie de l’autoroute

Le Faubourg de Bruxelles à Gosselies est coutumier du fait : ce samedi matin encore, un accident est survenu à la sortie de l’autoroute E42. Un Français qui venait d’emprunter la bretelle de sortie n’a pas freiné au bout de celle-ci, sans doute influencé par son GPS. Sa voiture a donc percuté violemment le SUV d’un médecin de Gosselies qui passait à ce moment. Heurté sur le côté droit, le 4X4 a fini sa course sur le flanc. Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur les lieux, suivis de deux ambulances et d’un SMU. Blessés, les deux conducteurs ont été pris en charge et transportés en milieu hospitalier. La police locale de Charleroi s’est chargée du constat d’usage.