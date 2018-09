C'est une affaire sordide qui a été mise au jour, la semaine dernière, à Aiseau-Presles. Damien W. et Kimberlee H., un couple d'une vingtaine d'années, est en effet soupçonné d'avoir utilisé une handicapée mentale de 19 ans comme esclave sexuelle. Alors que sa maman était partie en vacances, la jeune fille a malheureusement sympathisé avec le couple pervers, un peu par hasard, dans un commerce du quartier. Ses futurs bourreaux l'ont ainsi attirée chez eux et ont profité de sa faiblesse pour la maintenir sous leur emprise, l'empêchant de sortir de la maison, hormis pour se rendre au jardin.

A de nombreuses reprises, la jeune handicapée a fait l'objet de pénétrations tantôt digitales, tantôt à l'aide d'objets tels qu'une brosse à cheveux, une cuillère en bois ou encore des manches de brosse et de pelle ! Persuadée par le couple qu'elle souffrait d'une « déviance sexuelle » et que « c'était pour son bien », la victime a enduré ces sévices durant les trois semaines de vacances de sa mère, entretenant régulièrement des contacts téléphoniques avec elle sans faire état de son calvaire. Comble de l'horreur : le couple aurait sauté sur le ventre de la jeune femme « pour la faire avorter ». Celle-ci était également obligée de dormir au pied de leur lit.

Le 10 août, au retour de vacances de sa maman, la victime a regagné son domicile et a pu détailler ces trois semaines d'horreur. Vu le handicap mental de la victime, les enquêteurs ont pris la précaution de procéder à une expertise de crédibilité avant d'interpeller Damien W. et Kimberley H.. Mercredi dernier, les amants pervers ont été présentés au juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt pour viols et séquestration avec les circonstances aggravantes de traitements inhumains et dégradants et de vulnérabilité en raison d'une déficience mentale. Le caractère racial a également été retenu par le magistrat qui estime que l'origine ethnique de la victime constituait une raison supplémentaire de l'avilir.

Ce lundi, la chambre du conseil a confirmé ces mandats d'arrêt. La défense n'avait d'ailleurs rien demandé à ce stade. Damien W., atteint d'une gastroentérite, a même refusé de sortir de sa cellule.