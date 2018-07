Le Groupe Volga-Dnepr (VDG) et son partenaire CargoLogicAir (CLA) ont signé un protocole de coopération stratégique avec l’aéroport liégeois

C’est une excellente nouvelle qui est parvenue, mercredi, de la direction de Liege Airport.

En effet, le Groupe Volga-Dnepr (VDG) et son partenaire CargoLogicAir (CLA) ont signé un protocole de coopération stratégique avec l’aéroport liégeois. Cet accord a pour objectif de créer un centre régional à Liège pour renforcer leurs positions respectives sur le marché européen et augmenter leur volume de fret. Au total, plus de 23.000 m² d’entrepôts seront construits, 26 millions investis et 400 emplois seront créés !

Concrètement, un service de manutention sera mis en place pour assurer la montée en puissance des vols qui passeront de 6 par semaine actuellement à 30 vols à moyen terme.