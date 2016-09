A 80 ans, il menace les policiers avec un Beretta

Liège

Un habitant de Beyne-Heusay, âgé de 80 ans, a menacé dans la nuit de samedi à dimanche les policiers avec un Beretta. L’octogénaire venait d’avoir une dispute avec son épouse, de quatre ans sa cadette.

Le couple avait passé la soirée chez le frère de monsieur mais de retour à la maison, il s’était disputé, monsieur donnant des coups à madame avec une chaise, selon la victime.

La police de la zone Beyne-Fléron-Soumagne s’est rendue chez ces personnes âgées mais l’octogénaire a refusé d’ouvrir la porte, cachant derrière lui une arme. Son épouse a finalement fait entrer les policiers par le garage, moment choisi par l’octogénaire pour pointer son arme en direction des agents de police avant de feindre une tentative de suicide.

L’habitant de Beyne-Heusay a finalement déposé l’arme. Il a été déféré au Parquet de Liège dimanche matin et fera l’objet d’une procédure accélérée pour coups et blessures sur cohabitant, possession d’arme et menaces par geste ou emblème.