Les jeunes sportifs liégeois seront à l’honneur ce vendredi 9 novembre dans votre DH. Nous vous proposons en effet notre désormais traditionnel cahier des "Stars de Demain" avec des centaines de photos de groupes (plus de 800 !), toutes disciplines confondues.

Dans ce supplément, pas de classement et encore moins de premier de classe. Ce qui nous importe, c’est d’offrir un peu de visibilité à tous les jeunes sportifs, quoi qu’ils fassent et ambitionnent. Un message envoyé à l’ensemble des clubs sportifs de la province et qui a une nouvelle fois été accueilli avec un énorme enthousiasme.

Toutes disciplines confondues

Si les footballeurs ou basketteurs y tiennent une place de choix, personne n’a été oublié. Des sports comme le volley-ball, différents arts martiaux ou encore la gymnastique sont très bien représentés alors que d’autres disciplines beaucoup moins habituées à la lumière des projecteurs y trouvent une place de choix.

Rendez-vous donc ce vendredi dans votre DH/Les Sports pour une édition à partager et à conserver précieusement.

Quant aux jeunes sportifs des autres provinces du pays, ils seront chacun à leur tour également mis à l'honneur selon le même principe dans les prochaines semaines ou mois.

