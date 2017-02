Il siégeait chez Publipart, à EDF Luminus, à la SOCOFE et chez Publilec. Sans oublier Newin…

Le débat « Publifin » a été porté lundi soir au conseil communal de Seraing par le PTB. Le parti d’opposition souhaitait obtenir la plus grande transparence sur le fonctionnement de l’Intercommunale mais au vu des réponses apportées par le bourgmestre, pas sûr que Damien Robert soit rentré chez lui avec tous ses apaisements

La précision de la question peut-être… Ou alors, il cherchait trop la petite bête sur un thème "à propos duquel je n’ai rien à cacher et sur lequel j’espère que la commission d’enquête parlementaire fera toute la lumière", a pourtant déclaré le député-bourgmestre Alain Mathot.

Il n’a en tout cas pas caché certaines choses. Comme sa rémunération mensuelle de 2.600 € nets/mois grâce à ses mandats d’administrateurs à Publilec, à la SOCOFE mais également son poste de membre du comité stratégique d’EDF Luminus ou encore de vice-président du conseil d’administration de Publipart, cette structure qui, ce week-end, a emporté le socialiste gantois Tom Balthazar dans le tourbillon du scandale Publifin, ses filiales (Publilec) et sous-filiales (Publipart).

Cette rémunération inclut son poste de président de Newin, un poste assuré à titre privé et pour lequel i était rémunéré via une société de management. Mathot joue la carte de la transparence. "Il s’agit d’une société patrimoniale liée à la gestion d’un immeuble privé. Des travaux devaient y être réalisés et une recapitalisation de la société opérée. C’est à ce moment que le mandat privé de Newin a été ajouté. Il s’agit donc de raisons administratives et comptables."

On y a appris des choses mais pour le reste il faudra repasser ou se passionner pour la commission parlementaire.