Samedi vers 19 heures, deux inconnus sont parvenus à pénétrer dans une maison ansoise.

Une fois à l'intérieur, ils se sont attaqués aux personnes qui se trouvaient à l'intérieur, deux adolescentes de 13 et 16 ans. Les parents étaient absents. Les jeunes filles ont immédiatement été maîtrisées et ligotées à l'aide de collier Colson. Une fois chose faite, les deux agresseurs ont fouillé les lieux et sont repartis en un GSM, un ordinateur et des vêtements. Ils ont ensuite pris la fuite sans demander leur reste.

Finalement, les voisins ont été intrigués par la présence du chien de la famille, qui était à l'extérieur et aboyait plus que d'habitude. Ils se sont rendus à la maison ont sonné à la porte et les deux gamines sont alors parvenues à donner l'alerte.