La juge d’instruction s’est questionnée sur l’absence de réaction même après le drame

Ce mardi, la cour d’assises de Liège a repris le dossier à charge de Philippe Roufflaer, 42 ans, soupçonné d’avoir assassiné Loana, 8 ans et Naora, 11 ans, ses deux filles.

Pour rappel, le 30 décembre 2016, des personnes ont appelé les secours après avoir découvert qu’un incendie couvait dans une maison située rue Rosa Luxembourg à Soumagne. Lorsque les pompiers sont entrés dans la maison, ils ont découvert les corps sans vie des fillettes. L’un d’elle avait été égorgée et l’autre étranglée. Philippe Roufflaer se trouvait dans la même pièce qui était fermée de l’intérieur. L’homme était inconscient. Deux incendies avaient été allumés dans la maison et la cuve à mazout avait été ouverte.

Le contenu de la citerne avait coulé sur le sol. Les jurés ont entendu l’audition du Professeur Philippe Boxho, médecin légiste. Ce dernier a expliqué que Philippe Roufflaer présentait un taux de carbone dans le sang qui aurait pu entrainer son décès si il avait été découvert une dizaine de minutes plus tard.

Le Professeur a rappelé que le sang des fillettes présentait des traces de médicaments. « Il ne s’agissait pas de doses mortelles, mais qui pouvaient endormir. » Les jurés ont ensuite entendu Cristelle Michaux, la juge d’instruction en charge du dossier. Cette magistrate a expliqué avoir été étonnée par le manque de réaction et d’émotion de Philippe Roufflaer, même juste après les faits. « Il n’avait pas de mouvement de la tête, ni des yeux », a indiqué Cristel Michaux. « Je me suis demandé si il n’avait pas reçu un traitement qui avait une incidence sur son état. Il était bien conscient, bien orienté, mais ne montrait aucune émotion même juste après les faits. » Un manque de réaction qui a poussé la juge à se renseigner auprès des médecins.

« Le 2 janvier, il avait toujours cette même attitude surprenante. » Son état était si interpellant par rapport aux évènements, que la juge a pensé qu’il n’était pas apte à comprendre sa mise sous mandat d’arrêt et avait entrainé un dépassement d’un délai et la libération du suspect. « Maintenant, j’ai l’impression qu’il a essayer de me tromper car j’ai appris qu’après mon départ, il avait demandé un verre d’eau après mon départ alors qu’il n’avait aucune réaction lorsque j’étais là. »

Même lors de l’audience devant la cour d’assises et de ses aveux, l’accusé n’a montré aucun signe d’émotion. Le seul moment où il s’est énervé, c’est lorsque le Président de la cour d’assises lui posait des questions sur les détails des faits après ses aveux.

Un manque de réaction qui pourrait s’expliquer par la personnalité relevée par les experts. En effet, l’accusé présente des traits psychopatiques. « Ce diagnostic de personnalité antisociale, dyssociale est confirmé par l’échelle de psychopathie de Hare pour laquelle il obtient un score de 31 », indique l’expert psychiatre. « Selon Hare, le seuil qui permet de différencier les individus psychopathes et non psychopathes est de 30. Ce seuil est envisagé à 26 dans le contexte européen. » La juge d’instruction a ensuite évoqué une lettre écrite en 2012 par Philippe Roufflaer et qui évoquait un scénario proche des faits qu’il a maintenant avoué avoir commis.

Sur une question de Me Zevenne, à la partie civile, Cristel Michaux a évoqué « l’horreur des faits », mais aussi son travail depuis plusieurs années. « On a beau être des professionnels, nous avons été choqués », a expliqué la dame avec une certaine émotion dans la voix. « Je ne les oublierais jamais ces petites filles. Mais cela ne m’a pas empêché de faire mon travail avec du recul. Je ne voudrais pas que l’on pense que cela nous a empêché de faire correctement notre travail. »

En effet, alors que le suspect niait les faits, les enquêteurs ont réalisé une multitude de devoirs d’enquête dont des téléphonies pour savoir si une autre personne aurait pu intervenir dans ce drame.

« Il se présentait comme victime et remettait la responsabilité sur la mère des enfants. Il disait ne pas se souvenir mais disait que ce n’était pas lui. Il nous disait de chercher du côté de la mère. » Mais tous les éléments ramenaient à Philippe Roufflaer. « Plus on avançait dans le dossier, plus les éléments convergeaient vers lui. Son ADN et celui de Naora se trouvaient sur le manche du couteau et sur la lame. Son ADN et celui de Loana se trouvaient sur la corde. L’ADN de la maman se trouvait aussi sur la corde, mais c’est tout à fait probable parce que la maman s’était occupée de la petite fille quelques heures avant les faits. »

Toutes les pistes ramenaient au suspect. « Philippe Roufflaer était enfermé dans la chambre avec ses filles et aucune trace de la présence d’une autre personne n’a été relevée. Nous avons fait des devoirs à décharge, mais dans les limites du dossier. Nous n’avons cessé d’accumuler des éléments qui étaient des indices sérieux de culpabilité. »