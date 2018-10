La défense a demandé à ce que les jurés ne se laissent pas emporter par la haine

Me Renaud Molders Pierre qui assiste Philippe Roufflaer aux côtés de Me Maxime Toller, a répliqué aux arguments de la partie civile et l’Avocate générale sur la culpabilité.

Il a estimé que celles-ci essayaient de prendre en otage les jurés. "Dire que c’est un meurtre, c’est déjà rendre justice", a estimé l’avocat.

"Lorsqu’on vous dit que Philippe Roufflaer est un danger, on tente de vous prendre en otage. Nous en reparlerons lorsque nous aborderons la peine. Vous devez réfléchir de manière cartésienne. Vous parler de cela à ce stade, ce n’est pas réfléchir de manière objective. Je ne peux pas accepter que l’on dise que la défense tente de vous tromper", a poursuivi l’avocat.

Me Molders Pierre estime que les parties se trompent. "Il ne faut pas confondre détermination et préméditation".

L’avocat a estimé que ni la partie civile, ni le parquet général n’avaient avancé d’élément démontrant la préméditation. C’est impossible d’avoir prémédité pour la défense. Il a récité une phrase des experts concernant la réaction probable de son client à un refus. "Il se crisperait sur une position catégorique qui fermerait tout accès à la réaction."

Pour la défense : "Dire qu’il s’agit d’un meurtre, c’est aussi penser à la société. C’est déjà excessivement grave, faut-t-il le dire ?"

Me Molders Pierre a mis en garde les jurés. "Ne soyez pas otage de la haine que vous pouvez avoir en rentrant chez vous en pensant à ce qu'il a fait".

Philippe Roufflaer a ensuite prononcé ses derniers mots. "Je regrette ce que j’ai fait, j’ai fait souffrir beaucoup de monde. On ne me ne me le pardonnera jamais".

Le jury est parti en délibération concernant la culpabilité.