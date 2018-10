Philippe Roufflaer s’est déjà montré violent et menaçant à plusieurs reprises envers son épouse.

Les jurés de la cour d’assises de Liège ont entendu l’enquête réalisée à propos la vie de famille des protagonistes. Il est apparu que les relations de couple entre Philippe Roufflaer et Vanessa Simon, la maman des fillettes, étaient conflictuelles. Plusieurs ruptures et remises en ménage ont eu lieu. Le couple fonctionnait apparemment bien jusqu’à son mariage. Selon l’audition de Philippe Roufflaer, il se disait « humilié » par son épouse. Il a déclaré que celle-ci « menait une double vie » car elle aurait menti sur le fait qu’elle se prostituait pendant une année.

L’homme a déclaré qu’elle « s’envoyait en l’air pour de l’argent » Philippe Roufflaer a présenté Vanessa Simon comme une femme vénale, alors que c’était elle qui payait le loyer du domicile et avait entièrement meublé le logement. Les enquêteurs ont évoqué l’audition de Vanessa Simon. Le soir des faits, elle a fait des pains perdus qu’elle a mangé avec ses deux filles. « Naora a trouvé son papa bizarre », a indiqué la dame. La fillette a dit « Je t’aime » à son papa.

Le soir des faits, Loana a raccompagné sa maman à la porte et lui a fait signe de la fenêtre de la cuisine pendant qu’elle partait vers chez son nouveau compagnon. La dame a expliqué avoir été régulièrement violentée par Philippe Roufflaer. Elle a déclaré avoir eu le nez et les pommettes cassées par celui-ci. Elle a évoqué qu’il l’avait contrainte à avoir des relations sexuelles contre son gré. Elle a présenté l’homme comme étant « manipulateur, jaloux, inactif et accro aux médicaments. » Elle a expliqué qu’il avait pour habitude de monter tout leur entourage contre elle, en particulier une de leurs filles.

En mai 2012, à la suite d’une dispute, l’homme l’a menacée d’une arme à feu chargée et chambrée. Il lui a dit qu’il allait la tuer tout comme les enfants. Elle a réussi à le calmer en lui faisant croire qu’elle l’aimait toujours. Elle a réussi à quitter les lieux pour aller rechercher ses enfants. Philippe Roufflaer l’a suivie en voiture avec son arme. Vanessa Simon a prévenu la police. Une course-poursuite s’est engagée entre Philippe Roufflaer et la police. L’homme a foncé lorsque la police a tenté de l’intercepter et a provoqué des blessures à un policiers. L’homme possédait également une seconde arme à feu. Après une énième rupture, Vanessa Simon s’est remise en couple avec Philippe Roufflaer car ce dernier avait déclaré à sa fille qu’il avait un cancer du pancréas et s’enfermait dans les toilettes pour pleurer…

La fillette avait demandé à sa maman de revenir. A la fin de l’année 2016, Vanessa Simon lui a annoncé qu’elle avait décidé de le quitter. C’est alors que Philippe Roufflaer a commis l’irréparable.