Philippe Roufflaer avait déjà évoqué en 2012 un scénario de suicide, ont rapporté mardi les enquêteurs devant la cour d'assises de Liège. A la suite d'une rupture avec son épouse, il avait émis l'idée de mettre fin à ses jours et d'emporter ses filles dans la tombe. Les médecins légistes qui ont pratiqué les autopsies des deux fillettes seront entendus mercredi. Les faits reprochés à Philippe Roufflaer (42 ans) s'étaient déroulés à Soumagne le 30 décembre 2016 au matin. Philippe Roufflaer est suspecté d'avoir donné la mort à ses deux filles et d'avoir incendié la maison qu'il occupait avant de tenter de mettre fin à ses jours.

Les enquêteurs et les spécialistes du laboratoire ont présenté les résultats des devoirs réalisés au cours de l'enquête. Dans la maison occupée par Philippe Roufflaer et sa famille, une grosse bâtisse qui avait été louée, les policiers ont retrouvé les cordes et une pompe manuelle achetées la veille des faits dans des commerces de bricolage. Sur le lieu des faits, les enquêteurs ont également constaté les traces de l'incendie qui avait été bouté par Philippe Roufflaer et les nombreuses traces et projections de sang. Les photos des corps des deux victimes, dont une était égorgée, ont également été exposées aux jurés.

L'enquête s'était aussi concentrée sur des faits qui s'étaient produits en 2012. A cette époque, alors que Philippe Roufflaer avait connu une rupture avec son épouse, il avait déjà manifesté l'intention de mettre fin à ses jours et d'emporter avec lui ses deux filles. Il souhaitait être enterré à leurs côtés ainsi qu'avec son épouse. A cette époque, il avait rédigé une lettre adressée à son père et détaillant les motivations de ce projet de suicide qu'il n'avait finalement pas mis à exécution.

Philippe Roufflaer et son épouse avaient connu des épisodes multiples de séparations et de réconciliations. Ils s'étaient rencontrés en mai 2002. Mariés en 2006, Philippe Roufflaer et son épouse avaient donné naissance à Naora en 2005 et à Loana en 2008. Ils ont vécu en couple jusqu'en 2010 avant de traverser leurs épisodes de ruptures et de réconciliations.

Selon Philippe Roufflaer, son épouse menait une double vie et travaillait dans le milieu de la prostitution. Il a dit, lors de l'enquête, avoir été trompé à de nombreuses reprises. Trois jours avant les faits, son épouse lui avait encore signifié la fin de leur relation. Elle lui avait indiqué qu'il devait quitter la maison qu'ils louaient pour la fin du mois de décembre car elle souhaitait passer le nouvel an avec un autre homme.

Entendue lors de l'enquête, la femme de Philippe Roufflaer l'a décrit comme un homme manipulateur. Il était possessif et jaloux, notamment dans sa relation avec ses filles.

Philippe Roufflaer a été entendu à diverses reprises durant l'enquête. Il n'avait jamais reconnu avoir commis les faits devant les enquêteurs. Il se disait victime, prétendait ne plus se souvenir de ce qui s'était passé ou affirmait que les faits avaient été commis par d'autres personnes.

Les deux médecins légistes qui ont pratiqué les autopsies des deux victimes seront entendus mercredi matin. La cour entendra également un toxicologue ainsi qu'un expert en incendie.