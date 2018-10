Les jurés n'ont pas prononcé une peine de mise à disposition de l’état.

Ce jeudi, les jurés de la cour d’assises de Liège ont décidé une peine de réclusion criminelle à perpétuité à l’égard de Philippe Roufflaer, 42 ans.

Les jurés n'ont pas décidé d'une peine de disposition de l’état. Pour rappel, dans la nuit du 30 décembre 2016, Philippe Roufflaer a étranglé ses deux fillettes, Loana et égorgé Naora 11 ans à Soumagne, en province de Liège.





L’avocate générale n’a trouvé aucune circonstance atténuante à l’accusé

Ce jeudi matin, les jurés avaient entendu le réquisitoire de l’avocate générale Marianne Lejeune. Celle-ci n’a trouvé aucune circonstance atténuante à l’accusé. "De la violence apparait toujours quand il ne se contient plus", a estimé l’avocate générale.

L’avocate générale a repris une déclaration de l’intéressé. "Naora, quand j’ai su que c’était une fille, je l’avais mauvaise. Mais bon, tant qu’elle est en bonne santé..."

Pour l’avocate générale un bon père ne fait pas une telle déclaration. Elle a souligné les traits impulsifs, narcissiques et anti-sociaux de l’intéressé. "Imaginez vous pour faire revenir Vanessa et faire souffrir ses enfants, quelques jours avant les faits, il a déposé une veste et un autre vêtement avec son odeur sur les lits. Tout le monde se demandait où il était. Ce sont des éléments de personnalité qui l’empêchent d’avoir des circonstances atténuantes."

Marianne Lejeune a répété que Philippe Roufflaer était toujours là, tandis que les fillettes n’étaient plus là. "Quand vous avez vu le nombre de personnes qui l’ont soutenu, qui n’ont pas cru en sa culpabilité. Son père avait certainement vu sa personnalité. Il a écrit à son père qu’il est le mal incarné. Son père a dit de lui que son fils pouvait être ange comme démon, je ne vois pas l’ange."

Elles a évoqué les fillettes. "Elles auraient dû avoir une vie sans nuage." L’avocate générale a souligné la violence de l’accusé. "Il a admis avoir mis une arme sur la tempe de Vanessa, puis la course-poursuite avec la police. Il était armé, il s’est enfui puis s’est rendu 48 heures plus tard."

Elle a estimé que Philippe Roufflaer voulait toujours avoir le dernier mot. "Il veut toujours avoir raison, il ne se remet jamais en question. La justice a essayé de lui faire confiance. Vous avez déclaré Philippe Roufflaer coupable d’assassinats, je vous demande de continuer à rendre justice à la société."

Marianne Lejeune a rappelé que les jurés pouvaient aller jusqu’à la perpétuité pour les assassinats et de 15 à 20 ans pour l’incendie d’une maison habitée. "Il s’est mis en marge de la société par une violence complètement inqualifiable, il a un caractère complètement machiavélique, il voit toujours la paille qui est dans l’oeil du voisin et pas la poutre dans le sien. C’est un trait de caractère qui démontre qu’il ne changera jamais."

Elle a estimé qu’il est dangereux pour la société. "Cela ne changera jamais. II faut protéger la société. La circonstance de suicide ne peut pas être prise comme une circonstance atténuante. Je vous demande la réclusion à perpétuité et une mise à disposition du tribunal d’application des peines. J’ai un espoir que peut-être pendant sa détention, il comprenne ce qu’il a fait." La peine maximale qui pouvait être infligée à l’accusé était la perpétuité et une mise à disposition de 15 ans. Finalement, Philippe Roufflaer a écopé de la première condamnation.