Les jurés ont répondu oui à pratiquement toutes les questions qui leur ont été posées

Ce mercredi, la cour d’assises de Liège a reconnu coupable Philippe Roufflaer, 42 ans, de l’assassinat de Loana, 8 ans et Naora, 11 ans, ses deux filles dans la nuit du 30 décembre 2016 rue Rosa Luxembourg à Soumagne en province de Liège.

Les jurés ont répondu « oui » à pratiquement toutes les questions qui leur étaient posées. Ils ont estimé que l’accusé avait commis les meurtres prémédités et l’incendie de la maison. Philippe Roufflaer a étranglé Loana et égorgé Naora. Les jurés ont estimé qu’il avait bel et bien prémédité les meurtres des fillettes.

Les débats sur la peine auront lieu demain.

Retour sur les faits

Depuis le début de l'enquête, Philippe Roufflaer nie les faits, prétendant encore quelques jours avant l'ouverture de son procès qu'ils avaient été commis par trois individus qui l'avaient attaqué en pleine nuit.

Au premier jour de son procès, interrogé par le président Philippe Gorlé, il a formulé de premiers aveux en reconnaissant qu'il était bien l'auteur des faits. Mais il a ajouté qu'il ne se souvenait de rien sur la matérialité des actes posés.

Au quatrième jour du procès, Philippe Roufflaer a réclamé la parole pour formuler de nouveaux aveux. Il avait alors révélé la manière avec laquelle il avait tué ses filles. Sans évoquer la préméditation des faits, il a soutenu qu'il était entré dans une logique de suicide la nuit des faits. Il a précisé qu'au dernier moment, il avait décidé d'emporter ses filles avec lui. Loana avait été étranglée à l'aide d'une corde tandis que Naora avait été égorgée à l'aide d'un couteau. A l'inverse de ses filles, Philippe Roufflaer n'est pas décédé, même s'il a été intoxiqué par les fumées de l'incendie qu'il a déclenché pour essayer de mettre fin à ses jours.