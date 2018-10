Pour l’avocate générale, les jurés doivent retenir la préméditation des faits

Marianne Lejeune, l’avocate générale a demandé aux jurés de retenir l’incendie et les meurtres prémédités pour Noara et Loana. Philippe Roufflaer est accusé d’avoir étranglé Loana, 8 ans et égorgé Naora 11 ans dans la nuit du 30 décembre 2016 à Soumagne en province de Liège.

Marianne Lejeune, l’Avocate générale a débuté son réquisitoire par répéter une phrase prononcée par Philippe Roufflaer lui-même.

« Les filles ne demandaient qu’une chose, c’est de vivre », a débuté Marianne Lejeune. Elle a ensuite expliqué aux jurés leur rôle qui est de réunir les éléments et les motiver, mais aussi d’acquitter si il y avait un doute.

Marianne Lejeune a rappelé tous les éléments qui tentent à démontrer une préméditation des faits. « Huit jours avant les faits, il est allé chercher de l’essence avec sa carte de banque. » Déjà en novembre 2016, des messages peuvent laisser penser qu’il échafaude un plan. « Hier soir l’idée de me suicider m’a traversé l’esprit », indiquait Philippe Rouffaler.

« J’ai des sales idées et la haine n’arrange rien. » Le 23 novembre, il écrivait : « Je devrais faire des sacrifices importants, le matériel et d’autres choses qui pour moi ont une valeur importante. Elle va crever, elle va pleurer, elle peut faire une croix sur ses gosses. » Dans un autre message, il écrivait : « Soit je me casse, soit je les tue tous un par un. »

Pour l’Avocate générale, il n’y a pas de raison de croire qu’il voulait se suicider en donnant son adresse à sa fille et en mettant la camionnette dans le chemin empêchant la voisine de sortir. Pour Marianne Lejeune, lors de la vidéo tournée par Philippe Roufflaer la veille des faits, Loana était peut-être déjà décédée. « Cet enfant, s’est vu mourir. Il ne lui a laissé aucune chance. »

Quand à Noara, selon l’avocate générale, elle se serait endormie sur le divan vers 22 h et son père l’aurait portée dans la chambre où il avait déjà tué sa soeur. « Il a tranché la trachée, la carotide, la jugulaire, la plaie est large. Elle a dû vraiment souffrir. Ses petits doigts ont été sectionnés. Leur papa qu’elles aimaient, les a agressées, sans aucune sensibilité. Il veut faire souffrir et rien d’autre n’a d’importance. »

Marianne Lejeune est revenue sur la violence des faits et a demandé de retenir la préméditation pour les deux meurtres. « Il n’y a pas de place pour le meurtre. C’est un carnage, une exécution. Tout concorde pour faire de lui un assassin froid, déterminé, qui présente encore des risques pour la société. Je vous demande de rendre justice à deux enfants innocents. Si il a été un bon père, il ne saura jamais prendre un enfant par la main."