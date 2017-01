Quand on habite à Francorchamps, il est logique d’aimer la vitesse. Mais Alix Wanson n’a pas besoin de moteur pour faire s’affoler les chronos. Samedi, à Gand, il est devenu champion LBFA à la longueur (5,90 m) et sur 60 m (7’’54). Mais l’athlète des Hautes Fagnes section Stavelot se débrouille également au lancer du poids ainsi qu’au 200 m. Et tenez-vous bien: il est aussi vice-champion de Belgique et vice-champion d’Europe de… caisses à savon.

Alix Wanson a 14 ans, il est élève en troisième au Collège Saint-Remacle à Stavelot. Il s’est découvert une passion pour l’athlétisme en regardant Usain Bolt aux Jeux Olympiques de Pékin. "Comme ça, ça avait l’air facile", rigole-t-il.

Actuellement, il fait encore un peu de tout à l’entraînement, sous la direction de Jérôme et Jennifer Schmitz. "Pour les championnats, on ne pouvait choisir que deux disciplines : le choix n’a pas été simple", dit-il.

Mais manifestement, il était bon puisqu’Alix a remporté ses deux épreuves. "La semaine avant, j’avais battu mes records à Gand : 6,16 m. à la longueur et 7’’51 sur 60 m. Mais la veille des championnats, j’ai commencé à être malade, un état grippal qui s’est prolongé le lendemain." Pourtant, ce géant de 1,80 m s’est imposé. "Avoir de longues jambes, c’est un avantage", dit-il. "Même si cela m’a aussi valu quelques soucis : l’an dernier, j’ai dû arrêter de m’entraîner pendant quatre mois à cause d’une périostite."

En mars, Alix tentera de monter sur le podium des championnats de Belgique. Bientôt, il passera à trois entraînements par semaine.

Il est bien conscient que l’athlétisme va lui prendre de plus en plus de temps, mais espère s’adonner le plus longtemps possible à une autre de ses passions : les caisses à savon. "Je prends part au Trophée des Petits Patelins. Je suis vice-champion de Belgique et l’an dernier, j’ai été vice-champion d’Europe… à Trois-Ponts. Cette année, le titre se jouera en Italie, mais je n’irai pas."

Alix aime la vitesse sous toutes ses formes. Il fait aussi du karting pour s’amuser. "Je ne serais pas contre le fait de participer à des compétitions, mais c’est un tout autre budget", dit-il.