Vers 14 h ce jeudi, un homme âgé de 55 ans a été retrouvé, inerte, sous son tracteur, rue Awan-Goza, dans le village d'Awan. À l'arrivée des secours, l'homme était déjà décédé. Il semble que ce dernier travaillait sous son tracteur depuis un certain temps et, vu les circonstances, le Parquet de Liège a été prévenu; un expert a été envoyé sur place. Ce dernier n'a pas constaté d'intervention d'un tiers et il s'est avéré que l'agriculteur avait eu une crise cardiaque.