Bagarre à coups de barre de fer et de couteau au centre de Liège

Trois individus présentés samedi à un juge d'instruction



Une violente altercation est survenue entre deux groupes d’individus dans la nuit de jeudi à vendredi Place Xavier Neujean. Trois individus, dont deux qui ont respectivement utilisé une barre de fer et un couteau, ont été présentés à un juge d’instruction avec demande de mandat d’arrêt.

L’un des trois suspects se promenait avec sa compagne lorsqu’il a croisé le chemin d’un groupe. Une réflexion à propos de la dame ayant fusé, le compagnon a répliqué et a appelé des amis à la rescousse. Une bagarre a alors opposé deux groupes d’individus, la rixe étant en définitive inégale un des deux groupes étant plus nombreux que l’autre.

Des coups de pied et de poing ont été distribués avant que le compagnon ne sorte un couteau et un de ses amis une barre de fer. Les victimes ont été blessées à sang coulant au niveau des avant-bras mais leurs jours ne sont pas en danger. Trois des suspects, âgés entre 20 et 25 ans, ont été présentés samedi à un magistrat instructeur en vue de leur placement sous mandat.